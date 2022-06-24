Проект «Дія. City» получил премию Emerging Europe Awards - Федоров

Проект "Дія. City" был удостоен награды от премии Emerging Europe Awards, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Проект "Дія. City" получил премию Emerging Europe Awards в номинации Modern and Future-Proof Policymaking. Наградой отмечают проекты стран, которые изменяют жизнь развивающегося региона Европы. Победителей выбирают люди со всего мира, которые могут отдать онлайн голос за любимый проект. В этом году в голосовании приняли участие тысячи людей, отметивших важность Дія.City", - написал Федоров в телеграм канале.

Министр подчеркнул, что "City отметили за уникальный вклад в позиционирование Украины как мощного IТ-хаба, а также за создание условий для развития компаний и привлечения инвестиций".

"Уверен, что Украина уже совсем скоро станет самым большим европейским IT-хабом. Благодарен президенту Владимиру Зеленскому за политическую волю и полную поддержку в запуске "Дія.City", - написал Федоров.