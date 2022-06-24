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АНАЛІТИКА

Резиденты «Дія.City» за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривень

08:50 24.06.2022 |

Економіка

 

ІТ-компании, ставшие резидентами специального режима Дія.Сити, за февраль-апрель уплатили в бюджет 1,3 млрд грн налогов.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, к Дия.Сити присоединились уже 262 компании.

"Мы адаптировали проект под новые реалии, чтобы простимулировать новые направления и дать еще большему количеству компаний возможность пользоваться стимулами Дия.Сити. Теперь к пространству могут присоединиться компании, основное направление работы которых - хостинг и облачные датацентры, продукты для оборонной, промышленной и бытовой сфер, а также международные карточные платежные системы", - подчеркнул Федоров.

Так, за новыми видами деятельности в Дія.City уже присоединились 13 компаний, в том числе Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn и другие.

"По подсчетам, только в феврале-апреле поступления в украинский бюджет от резидентов Дія.City составляли 1,3 млрд грн. Из них - более 57 млн грн военного сбора. Это важный вклад в нашу общую победу", - добавил министр.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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