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АНАЛІТИКА

Украинские предприятия за 5 мес. сократили выпуск ферросплавов и марганцевого концентрата на четверть

12:34 23.06.2022 |

Економіка

 

Ферросплавные предприятия Украины в январе-мае текущего года суммарно снизили выпуск продукции на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 269,4 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за январь-май выпуск силикомарганца сократился на 9,3% - до 235,13 тыс. тонн, ферромарганца - на 73,7% – до 17,02 тыс. тонн.

Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) сократилось на 52,7% - до 15,42 тыс. тонн, металлического марганца на 43,5% – до 1,35 тыс. тонн.

Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, за 5 мес-2022 суммарно произвели 504,83 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 23,9% ниже по сравнению с 5 мес-2021. При этом МГОК произвел 210,76 тыс. тонн концентрата (рост на 0,2%), ПГОК – 294,07 тыс. тонн (меньше на 35,1%).

Покровский ГОК за 5 мес. также произвел 29,55 тыс. тонн железорудного агломерата (меньше на 77,5% по сравнению с январем-маем-2021), поставив его на ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящее в DCH Steel бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщалось, Украина в 2021 году нарастила выпуск ферросплавов на 15% по сравнению с 2020 годом - до 858,7 тыс. тонн, но снизила марганцевого концентрата на 6,6%, до 1 млн 763,43 тыс. тонн.

Покровский ГОК в прошлом году также произвел 258,84 тыс. тонн железорудного агломерата (выше на 38,4% по сравнению с 2020 годом).

ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа).

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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