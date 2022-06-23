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В Кабмине рассказали, что будет с отоплением зимой
11:14 23.06.2022 |
Тепло в квартиры украинцев в этом году будет подаваться таким образом, чтобы температура не превысила 18-20 градусов. Минимум составит 16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook.
"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", - написал он, добавив, что главное - это "обеспечить непрерывность тепла".
По его словам, "очевидно, что эта зима будет сверхсложной.
В то же время Чернышов считает, что отопительный сезон начнется вовремя, поскольку для этого у нас есть все предпосылки.
Министр также заявил, что "тарифы на тепло не изменятся".
Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не менее, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.
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