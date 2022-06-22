Как сообщила ЕБА, комитет в качестве межотраслевой платформы начал свою работу и сосредоточится на разработке предложений по восстановлению Украины от разных секторов бизнеса.
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ЕБА создала комитет по восстановлению Украины
15:44 22.06.2022 |
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) создала комитет по восстановлению Украины, в который вошли представители 19 украинских и международных компаний-членов ассоциации.
За матеріалами:
Интерфакс-Украина
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