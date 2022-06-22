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АНАЛІТИКА

Украина в мае сократила выплавку стали в 6 раз к маю-2021, заняв 34-е место в рейтинге Worldsteel

14:05 22.06.2022 |

Економіка

 

Металлургические предприятия Украины в мае текущего года снизили производство стали в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 308 тыс. тонн, заняв 34-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

Согласно данным Worldsteel, обнародованным в среду, в мае-2022 зафиксировано сокращение выплавки стали к маю-2021 в большинстве стран первой десятки, кроме Индии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (96,610 млн тонн, падение на 3,5% к маю-2021), Индия (10,624 млн тонн, рост на 17,3%), Япония (8,065 млн тонн, "минус" 4,2%), США (7,178 млн тонн, меньше на 2,6%), РФ (6,4 млн тонн, "минус" 1,4%), Южная Корея (5,797 млн тонн, "минус" 1,4%), Германия (3,242 млн тонн, "минус" 11,5%), Турция (3,214 млн тонн, меньше на 1,4%), Бразилия (2,972 млн тонн, "минус" 4,9%) и Иран (2,3 млн тонн, "минус" 17,6%).

Далее следуют Италия (2,198 млн тонн, "минус" 0,6%), Вьетнам (2,170 млн тонн, плюс 3,1%), Тайвань (КНР, 1,850 млн тонн, "минус" 9,3%) и Мексика (1,570 млн тонн, меньше 7,5%).

Украина находится на 34-й позиции с 308 тыс. тонн стали (меньше на 83,4% к маю-2021). В апреле текущего года страна произвела 281 тыс. тонн, в марте - 200 тыс. тонн, в феврале – 1,374 млн тонн.

В целом в мае текущего года выплавка стали снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 169,483 млн тонн.

За 5 месяца 2022 года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (435,020 млн тонн, снижение на 8,7%), Индия (53,156 млн тонн, рост на 6,5%), Япония (38,549 млн тонн, снижение на 3,5%), США (34,341 млн тонн, "минус" 1,6%), РФ (31,032 млн тонн, снижение на 2,3%), Южная Корея (28,231 млн тонн, "минус" 3,4%), Германия (16,367 млн тонн, "минус" 4,8%), Турция (16,016 млн тонн, падение на 2,8%), Бразилия (14,524 млн тонн, снижение на 2,2%) и Иран (11,425 млн тонн, снижение на 10,8%).

Далее следуют Италия (10,345 млн тонн, ниже на 2%), Вьетнам (10,179 млн тонн, "минус" 0,5%), Тайвань (КНР, 9,073 млн тонн, "минус" 5,4%) и Мексика (7,682 млн тонн, меньше на 1,5%).

Украина по итогам 5 мес-2022 заняла 18 место с выплавкой 4,244 млн тонн стали ("минус" 52,8%).

В целом за 5 месяцев 2022 года 64 страны произвели 791,817 млн тонн стали, что на 6,3% меньше, чем за 5 мес-2021 год.

Как сообщалось, за 12 месяцев 2021 года первая десятка стран-производителей стали выглядела так: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, снижение на 3%), Индия (118,134 млн тонн, рост на 17,8%), Япония (96,334 млн тонн, +14,9%), США (86,012 млн тонн, +18,3%), РФ (75,970 млн тонн, +6,1%), Южная Корея (70,556 млн тонн, +5,2%), Турция (40,360 млн тонн, +12,7%), Германия (40,066 млн тонн, +12,3%), Бразилия (36,039 млн тонн, +14,7%) и Иран (28,460 млн тонн, -1,8%).

Далее следовали Италия (24,4 млн тонн, больше на 19,7%), Вьетнам (23,560 млн тонн, +4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, +10,9%), Украина (21,366 млн тонн, +3,6%) и Мексика (18,4 млн тонн, +9,5%).

В целом за 12 месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 911,945 млн тонн стали, что на 3,6% больше, чем за 2020 год.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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