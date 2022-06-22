АПК Украины получил $23,3 млрд косвенных потерь из-за вторжения РФ – исследование KSE

Общая сумма непрямых (косвенных) потерь, нанесенных сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного вторжения РФ, составила за период с 24 февраля по 9 июня $23,3 млрд, при этом наибольшие потери (51%) страна понесла из-за вызванного блокадой ее морпортов удешевления сельхозпродукции – $11,9 млрд.

Соответствующие данные обнародованы в среду в аналитическом исследовании "Обзор непрямых потерь от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленном Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Institute) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Организация напомнила, что накануне представила исследование, оценивающее прямые потери АПК Украины из-за российской агрессии в $4,3 млрд. Согласно документу, прямые потери отражают полное или частичное уничтожение материальных активов, тогда как косвенные: недополученный доход от уменьшения количества производимых товаров и дополнительные издержки, которые производители вынуждены нести из-за войны.

Отмечается, что половина косвенных потерь украинского АПК пришлась на удешевление сельхозпродукции из-за ее накопления в стране, вызванного блокадой украинских морпортов флотом РФ - $11,9 млрд. Другими факторами стали сокращение производства продукции растениеводства - $9,6 млрд (43% общих потерь), удорожание производственных факторов - $0,86 млрд (4%), сокращение сектора животноводства – $0,68 млрд (3%) и сокращение урожая многолетних культур - $0,09 млрд (>1%).

"Из-за блокады портов военно-морскими силами РФ Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка экспортно-ориентированной продукции и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики. Это привело к уменьшению цен внутри страны на основные экспортно-ориентированные культуры более чем на 30%", - указывается в исследовании KSE.

В качестве примера организация приводит продовольственную пшеницу, цена на которую в Украине на условиях EXW (самовывоз) за время войны с РФ сократилась на 35% - c $297/тонну до $192/тонну, тогда как за тот же период цены мировая цена на нее выросла пости вдвое.

Согласно исследованию, сокращение урожая пшеницы в 2022 году ожидается на уровне 33% по сравнению с базовым сценарием, что соответствует $2,03 млрд косвенных потерь, сокращение урожая подсолнечника - 32% ($2,43 млрд косвенных потерь), ячменя - 31% ($0,56 млрд), кукурузы – 18% ($1,29 млрд). Недополученный доход из-за сокращения урожая остальных сельхозкультур оценивается примерно в $3,3 млрд.

"С началом вторжения РФ украинские сельхозпроизводители также столкнулись с удорожанием факторов производства, в том числе – удорожанием удобрений и топлива. Стоимость удобрений увеличилась на 37% с начала российского вторжения, а цены на дизельное топливо выросли примерно на $0,39/литр. Общие потери из-за повышения производственных затрат оцениваются в $859 млн", - подчеркнула KSE в исследовании.

По ее данным, потери из-за сокращения урожая многолетних культур в 2022 году оцениваются в $89 млн. Учитывая, что до наступления периода плодоношения новых многолетних насаждений требуется в среднем пять лет, косвенные потери от уничтожения многолетних насаждений составят $222,4 млн за пять лет.

"Расчеты косвенных потерь помогают понять не только масштаб падения отрасли, но и потребности для полноценного возобновления производства. Значительная часть недополученного дохода была использована для покрытия расходов на последующую посевную кампанию и закупку кормов для скота. Без частичной компенсации потерь фермеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, не смогут возобновить производство", – цитирует KSE своего эксперта Романа Нейтера.

Как сообщалось, накануне KSE оценила общую сумма прямых потерь украинского АПК из-за войны в $4,3 млрд. Почти половина от общего ущерба украинскому АПК пришлась на повреждения сельхозугодий, уничтоженный и не собранный урожай ($2,14 млрд), 22% - на потери сельхозтехники ($926 млн), 14% - на уже произведенную продукцию АПК ($613 млн), 6% - на зернохранилища ($272 млн), по 3% - на животноводство ($136 млн) и товарно-материальные ценности.