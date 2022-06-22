Общий объем заявленной финпомощи Украине с начала войны составляет $30 млрд, предоставлено $7,4 млрд - НБУ

Международные партнеры с начала полномасштабной войны России против Украины перечислили для покрытия дефицита госбюджета $7,4 млрд, а общий объем заявленной финансовой помощи Украине составляет $30 млрд грн по состоянию на середину июня.

В презентации НБУ со ссылкой на Институт мировой экономики (Киль, Германия) указана даже большая сумма заявленной помощи - $45,3 млрд.

Как указал Национальный банк Украины (НБУ) в июньском отчете о финансовой стабильности, обнародованном во вторник, около двух третьих ожидаемой международной помощи составляют займы на льготных условиях от стран-партнеров и международных финансовых организаций.

Хотя они предоставляются под низкие проценты и на длительные сроки, такие займы несут валютные риски в будущем, считает центробанк.

В НБУ также отметили, что Украина продолжает вовремя обслуживать госдолг, а объемы выплат по нему в ближайший год в НБУ оценивают как умеренные.

Согласно представленным в отчете о Финстабильности данным, в третьем квартале этого года валютные выплаты правительства и НБУ оцениваются в более чем $3,1 млрд (в долларовом эквиваленте), в четвертом квартале - более чем $2,1 млрд, в первом квартале 2023 года - $2,25 млрд, втором - почти $1,5 млрд, третьем - около $3,3 млрд и четвертом квартале 2023 года - $1,5 млрд.