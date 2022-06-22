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Правительство запускает программу еРабота, в рамках которой будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса
23:02 21.06.2022 |
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год - 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.", - рассказал Шмигаль.
Участвовать может любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Действие или отделение Ощадбанка, добавив в заявку бизнес-план. В течение 10 рабочих дней специалисты Сбербанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта - если он отвечает критериям программы, гранты будут перечислены на отдельный счет.
С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду. Шмигаль отметил, что дополнительно новые предприниматели смогут получить кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Эти средства можно будет направить на строительство или реконструкцию помещений, приобретение дополнительного оборудования и финансирование оборотного капитала.
Кроме того, на заседании правительства были утверждены еще две программы для аграриев в рамках программы еРабота. На все три программы государство выделит 16 млрд. грн. Отмечается, что часть средств для поддержки бизнеса выделят также иностранные партнеры.
В ближайшее время Кабмин утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT.
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