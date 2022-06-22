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Бюджет получает 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня
22:53 21.06.2022 |
Государственный бюджет получает только 30% таможенных и 70% налоговых поступлений относительно уровня полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с компаниями Европейской Бизнес Ассоциации.
Он отметил, что таможня обеспечивает около 30% от поступлений до 24 февраля - в мае это было 9,5 млрд, в апреле - 8 млрд и 7 млрд в марте. На это повлиял ряд послаблений, в том числе отмена НДС и ввозной пошлины. В то же время, во вторник Верховная Рада отменила эти льготы.
В то же время ситуация в налоговой сфере несколько лучше, и сейчас Налоговая обеспечивает около 70% от довоенных поступлений.
Марченко отметил, что покрываются расходы государства, прежде всего, за счет налоговых платежей, которые являются единственно возможным источником финансирования военных нужд, а также за средства международных партнеров, направляемых на социально-гуманитарные нужды, и военные облигации.
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