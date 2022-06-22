Кабмин ограничил выплаты по безработице: после 30 дней – общественно полезные работы

Кабинет министров решил на время военного положения ограничить выплаты по безработице одним месяцем. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не согласятся на предложенную работу, будут привлекаться к общественно полезным работам - разбору завалов, строительству защитных сооружений, благоустройству, ремонтным или сельскохозяйственным работам.

"Этот труд будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди получали средства от государства и отказывались от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны или воевать и защищать Родину или работать на победу и для фронта", - сказал он.

Размер минимальной зарплаты в 2022 году - 6500 грн.

Выплаты по безработице также теряются, если человек свыше 30 дней находится за границей.

По действующему законодательству максимальная продолжительность выплаты пособия по безработице составляет 360 календарных дней (лицам предпенсионного возраста - 720 дней).

Общественно полезные работы - временная трудовая деятельность трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимая для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в период военного состояния, и их последствий, удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения. Она не может быть связана с предпринимательством или другой деятельностью, направленной на извлечение прибыли. Общественно полезные работы не нуждаются, как правило, в специальной профессиональной подготовке.

По данным представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, соответствующие изменения внесены в Порядок привлечения трудоспособных лиц в общественно полезные работы в условиях военного положения.

Также правительство утвердило ориентировочный перечень общественно полезных работ, которые могут выполняться в условиях военного положения.