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АНАЛІТИКА

Восстановление Украины будет стоить триллион евро – глава ЕИБ

17:14 21.06.2022 |

Економіка, Україна

 

Глава Европейского инвестиционного банка считает, что на восстановление Украины понадобятся огромные деньги - от 750 млрд до 1 трлн евро. Об этом он сказал во вторник на брифинге во Франкфурте, пишет Bloomberg.

"Я выделил именно триллион, потому что видел в публичном пространстве цифры, которые мне кажутся совершенно нереалистичными с учетом масштабов разрушений", - сказал Вернер Хойер.

Он считает, что Европе "придется сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Лидеры Евросоюза в конце этой недели должны встретиться, чтобы обсудить план восстановления Украины и ее заявку на статус кандидата на вступление в блок. Также на этой неделе ЕС планирует согласовать последние детали макрофинансовой помощи для Украины на сумму 9 млрд евро.

Однако прежде чем начать восстановление Украины, нужно решить насущные проблемы - прежде всего вывоз зерна из Украины. "Нельзя допустить, чтобы это зерно просто сгнило", - цитирует Хойера немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украина не может экспортировать миллионы тонн зерна из-за заблокированных Россией морских портов, а на разработку альтернативных транспортных маршрутов почти не осталось времени. Предложенные варианты, такие как строительство перегрузочных станций на западной границе Украины, нуждаются в инвестициях в инфраструктуру.

Банкир подчеркнул, что Россия использует эту ситуацию как оружие.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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