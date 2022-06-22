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Восстановление Украины будет стоить триллион евро – глава ЕИБ
Глава Европейского инвестиционного банка считает, что на восстановление Украины понадобятся огромные деньги - от 750 млрд до 1 трлн евро. Об этом он сказал во вторник на брифинге во Франкфурте, пишет Bloomberg.
"Я выделил именно триллион, потому что видел в публичном пространстве цифры, которые мне кажутся совершенно нереалистичными с учетом масштабов разрушений", - сказал Вернер Хойер.
Он считает, что Европе "придется сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Лидеры Евросоюза в конце этой недели должны встретиться, чтобы обсудить план восстановления Украины и ее заявку на статус кандидата на вступление в блок. Также на этой неделе ЕС планирует согласовать последние детали макрофинансовой помощи для Украины на сумму 9 млрд евро.
Однако прежде чем начать восстановление Украины, нужно решить насущные проблемы - прежде всего вывоз зерна из Украины. "Нельзя допустить, чтобы это зерно просто сгнило", - цитирует Хойера немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Украина не может экспортировать миллионы тонн зерна из-за заблокированных Россией морских портов, а на разработку альтернативных транспортных маршрутов почти не осталось времени. Предложенные варианты, такие как строительство перегрузочных станций на западной границе Украины, нуждаются в инвестициях в инфраструктуру.
Банкир подчеркнул, что Россия использует эту ситуацию как оружие.
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