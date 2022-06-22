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АНАЛІТИКА

НБУ оценивает потери Украины от разрушенного жилья, бизнеса и инфраструктуры из-за российской агрессии в 50% ВВП 2021г.

16:40 21.06.2022 |

Економіка

 

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает потери Украины от разрушенного жилья, бизнеса и инфраструктуры из-за российской агрессии в 50% ВВП 2021 года, или $100 млрд, указано в отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте центробанка во вторник.

"Кроме понижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры на начало мая достигли $100 млрд - это эквивалент 50% ВВП 2021 года", - указал НБУ в отчете.

Кроме того, существенны потери человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан, отметил центробанк.

"Ввиду высокой неопределенности фактически приостановлена инвестиционная деятельность. Для восстановления от последствий войны экономике может понадобиться очень длительный период и помощь со стороны международных партнеров", - указал НБУ.

По данным центробанка, с 24 февраля в Украину поступило около $7,4 млрд. Объем предоставленной и заявленной партнерами помощи на середину июня составляет около $30 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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