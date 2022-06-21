Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ресторанный бизнес работает с оборотом 65-70% от довоенных времен - замглавы НБУ

12:14 21.06.2022 |

Економіка

 

Ресторанный бизнес в Украине работает с оборотом 65-70% от довоенных времен.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Шкарпова спросит" заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Если посмотреть на количество работающих отделений "Новой почты", "Розетки", "Эпицентра", то у них работают уже около 85-90% точек. Хотя понятно, что скорее всего проседание в объемах продаж достаточно существенно. Это, например, видны по ресторанным заведениям, где оборот теперь составляет 65-70% от довоенных времен", - сказал Николайчук.

По его словам, экономика Украины постепенно восстанавливается, ведь в начале марта не работало около трети предприятий, а к концу мая - только 14%.

"По Киеву, например, мы видим возобновление деятельности сектора услуг. Если в марте в Киеве работало менее 500 предприятий, то в конце мая их было уже более 3000", - добавил замглавы НБУ.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7952
  0,1053
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9548  0,16 0,46 35,6533  0,20 0,56
EUR 36,6058  0,15 0,40 37,5542  0,19 0,51

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес