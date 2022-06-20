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Сумма инфраструктурного ущерба достигла $104 миллиарда - Шмигаль
10:31 20.06.2022 |
Сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.
Он отметил, что в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины - United24 и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.
«Мы делаем ставку на региональный подход, предполагающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирскую область. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал Премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», - отметил Шмигаль.
По словам главы правительства, Украина формирует амбициозный план обновления и верит, что британские компании сыграют одну из ключевых ролей в этом восстановлении.
«Ведь сегодня Великобритания и британский народ стоит бок о бок с нами в этот сверхсложный момент нашей истории. И я уверен, что так будет и дальше», - подчеркнул Шмигаль.
По словам Премьер-министра, общий размер программы восстановления украинского правительства, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.
«Поэтому мы говорим, что победа Украины на поле боя - это 50% победы. Остальные 50% - это восстановление и восстановление нашего государства, трансформация нашей экономики, энергетики и инфраструктуры», - подчеркнул глава правительства.
Как отметил Премьер-министр, Украина уже приступила к работе по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работе по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.
«Впереди нас предстоит большая работа. Мы хотим не просто восстановить разрушенное. Мы хотим построить новую страну», - подчеркнул Шмигаль.
Как сообщалось, в швейцарском городе Лугано 4-5 июля состоится обширная конференция по вопросам послевоенного восстановления Украины, где должны презентовать план восстановления страны.
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