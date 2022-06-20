Фінансові новини
- |
- 20.06.22
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польша расширила возможности страхования рисков в торговле с Украиной, - Минэкономики
10:18 20.06.2022 |
Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной. Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Компания обеспечивает возможность страхования риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами.
"Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции. До конца года KUKE сможет предоставить кредитные лимиты на сумму 500 млн. злотых", - говорится в сообщении.
По словам министерства экономики Юлии Свириденко, соответствующее страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в список критического импорта.
"Этот широкий круг товаров, необходимых для обеспечения Вооруженных сил Украины, гуманитарных потребностей населения, возобновления производства и деятельности бизнеса", - уточнили в Минэкономики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ряд украинских сетей АЗС за выходные (17-20 июня) снизил стоимость автогаза
|В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции
|Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.06.22
|Сумма инфраструктурного ущерба достигла $104 миллиарда - Шмигаль
|Польша расширила возможности страхования рисков в торговле с Украиной, - Минэкономики
|McDonald's может возобновить работу ресторанов совсем скоро. Кабмин ведет переговоры
Бізнес
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
|Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop