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АНАЛІТИКА

Польша расширила возможности страхования рисков в торговле с Украиной, - Минэкономики

 

Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной. Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Компания обеспечивает возможность страхования риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами.

"Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции. До конца года KUKE сможет предоставить кредитные лимиты на сумму 500 млн. злотых", - говорится в сообщении.

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, соответствующее страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в список критического импорта.

"Этот широкий круг товаров, необходимых для обеспечения Вооруженных сил Украины, гуманитарных потребностей населения, возобновления производства и деятельности бизнеса", - уточнили в Минэкономики.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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