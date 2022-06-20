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АНАЛІТИКА

McDonald's может возобновить работу ресторанов совсем скоро. Кабмин ведет переговоры

10:08 20.06.2022 |

Економіка

 

Правительство Украины ведет переговоры с руководством фаст-фуд сети McDonald's о возобновлении работы ресторанов в Украине в ближайшее время.

Об этом у себя на facebook-странице сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться", - написал министр.

По его словам, несколько недель назад была установлена связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. "Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", - сообщил он.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's ранее заявляла, что не намерена возобновлять работу своих ресторанов в Украине до тех пор, пока сохраняется угроза обстрелов со стороны российских войск.
За матеріалами: Українські Новини
 

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