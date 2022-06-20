Бизнес должен говорить не только о компенсации нанесенного агрессором ущерба, но и о компенсации нанесенного вреда – юрист

Бизнес должен говорить не только о компенсации ущерба, нанесенного ему в результате агрессии РФ, но и о компенсации всего нанесенного вреда, считает учредитель юридической фирмы "Конкор" Геннадий Борисичев.

"Обращаем внимание, что ущерб является только частью такого понятия как вред, в частности, вред, причиненный российской агрессией. Ущерб включает в себя не только прямые убытки, но и дополнительные расходы, недополученную прибыль, также есть и моральный ущерб. Например, для юридического лица реально доказать наличие причиненного морального ущерба, в частности, вследствие потери неимущественных активов, гудвилла и прочих", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что для каждого из этих видов ущерба есть свои особенности фиксации - сбора доказательств о наличии факта ущерба и его размера. При этом важно четко установить все виды причиненного ущерба и доказать как сам факт наличия ущерба, так и его размер.

"Важно рассматривать и доказывать все компоненты причиненного ущерба комплексно, то есть во взаимосвязи. Ошибкой является разбивать фиксацию и оценку размеров ущерба по отдельным объектам одного бизнеса, которым нанесен ущерб, поскольку бизнес (предприятие) является имущественным комплексом, и включает в себя как имущественные, так и неимущественные активы", - сказал он.

Борисичев обратил внимание, что при оценке ущерба необходимо следовать закрепленному постановлением правительства №326 от 20 марта, которым установлен порядок определения ущерба и ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Юрист подчеркнул, что в ближайшее время ожидается принятие соответствующей методики оценки вреда и утверждения актов для его фиксации.

Кроме того, Борисичев отметил, что необходимость верной правовой квалификации действий, в результате которых был причинен ущерб, что повлияет на перспективы возмещения.

"Война - это не "событие" типа стихийного бедствия или аварии, и не частный конфликт, в результате которого причинен вред. Вред, причиненный бизнесу, как раз относится к таким тяжким последствиям войны. Что в свою очередь дает право бизнесу на получение статуса потерпевшего. То есть применение такого правового подхода позволяет привлечь правоохранительные органы государства к фиксации ущерба. Такой способ фиксации ущерба при оценке доказательств как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях будет иметь определенные преимущества и позволяет привлечь государство на сторону потерпевшего", - пояснил юрист.

Борисичев обратил внимание, что проблема возмещения причиненного ущерба вследствие российской агрессии не является обычной наработанной практикой для юридических компаний. При этом важным моментом является отсутствие механизма выполнения решений по искам о причинении ущерба против РФ.

"Эта проблема является эктраординарной и еще нигде в мире не решена, она требует наработки практики правоприменения. В украинских судах есть положительный опыт по искам против РФ, есть положительный опыт в арбитражах, но до сих пор не был учтен важный нюанс - механизм выполнения таких решений", - сказал он.

Борисичев уточнил, что ранее юрфирма "Конкор" завоевала право на статус потерпевшего в результате российской агрессии еще за несколько лет до начала второго горячего этапа войны с 24 февраля.

"Сейчас наши разработки и опыт в этой сфере стали актуальными и беспрецедентными", - сказал он.

Юрист отметил, что среди иностранных юрисдикций наиболее перспективными для восстановления нарушенных прав потерпевших от войны являются юрисдикции Британии, США и Канады.

Он сообщил, что юрфирма направит усилия на разработку и внедрение правового механизма в украинских судах.

Борисичев отметил, что в настоящее время актуальными вопросами являются принятие в Украине закона о возмещении ущерба потерпевшим в результате российской агрессии и создание общего доступного механизма для всех категорий пострадавших в Украине для получения статуса потерпевших и возмещения ущерба.