Финансовые новости
- |
- 17.06.22
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Себестоимость строительства жилья по проекту «Байден» составит $750/кв.м – Академия строительства Украины
16:52 17.06.2022 |
Себестоимость строительства малоэтажных 8-квартирных домов по проекту «Байден» составит $750/кв. м, уже выделен участок в Бучанском районе для пилотной реализации двух домов.
«Себестоимость дома, включая строительные, инженерные работы, внешнюю и внутреннюю отделку, мебель, бытовую технику и климатическое инженерное оборудование не будет превышать $750 за квадратный метр. Это амбициозная цифра, и ее сложно достичь, но мы уверены в наших поставщиках, благодаря которым мы можем рассчитывать на такую себестоимость», - рассказал академик Академии строительства Украины, директор научно-технического центра Иван Перегинец в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.
По словам академика, садовое товарищество «Солнечное» в Бучанском районе Киевской области решило выделить земельный участок площадью 0,1 га для пилотного строительства двух домов проекта «Байден». Участки уже располагают инженерной и транспортной инфраструктурой. Строительство планируется начать до 1 июля.
Согласно проекту, площадь одной квартиры в таком доме составляет 60 кв. м. Стоимость такой квартиры включая парковочное место составит около $45 тыс.
Для финансирования проекта создан специальный фонд «Международный строительный фонд «Украина».
Перегинец отметил, что жилье могут выкупать как органы местного самоуправления, так и кооперативы, и другие органы самоорганизации населения. Кроме того, он допускает выкуп такого жилья бизнесом для дальнейшего коммерческого использования.
Как сообщалось, Академия строительства Украины планирует реализацию проекта быстрого возведения жилья в формате 8-квартирных домов для украинцев, лишившихся жилья. Строительство такого жилья занимает около 60 дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
|Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Себестоимость строительства жилья по проекту «Байден» составит $750/кв.м – Академия строительства Украины
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза
|Нефть замедлила падение 17 июня, Brent торгуется у $119,7 за баррель
|Украина получила от Канады льготный кредит на $773 миллиона из-за спецсчета МВФ
|Продажи недвижимости возобновились, но покупателей нет. Что дальше?
Это интересно
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger