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АНАЛИТИКА

Себестоимость строительства жилья по проекту «Байден» составит $750/кв.м – Академия строительства Украины

16:52 17.06.2022 |

Економіка

Себестоимость строительства малоэтажных 8-квартирных домов по проекту «Байден» составит $750/кв. м, уже выделен участок в Бучанском районе для пилотной реализации двух домов.


«Себестоимость дома, включая строительные, инженерные работы, внешнюю и внутреннюю отделку, мебель, бытовую технику и климатическое инженерное оборудование не будет превышать $750 за квадратный метр. Это амбициозная цифра, и ее сложно достичь, но мы уверены в наших поставщиках, благодаря которым мы можем рассчитывать на такую себестоимость», - рассказал академик Академии строительства Украины, директор научно-технического центра Иван Перегинец в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.

 

По словам академика, садовое товарищество «Солнечное» в Бучанском районе Киевской области решило выделить земельный участок площадью 0,1 га для пилотного строительства двух домов проекта «Байден». Участки уже располагают инженерной и транспортной инфраструктурой. Строительство планируется начать до 1 июля.


Согласно проекту, площадь одной квартиры в таком доме составляет 60 кв. м. Стоимость такой квартиры включая парковочное место составит около $45 тыс.

Для финансирования проекта создан специальный фонд «Международный строительный фонд «Украина».

 

Перегинец отметил, что жилье могут выкупать как органы местного самоуправления, так и кооперативы, и другие органы самоорганизации населения. Кроме того, он допускает выкуп такого жилья бизнесом для дальнейшего коммерческого использования.


Как сообщалось, Академия строительства Украины планирует реализацию проекта быстрого возведения жилья в формате 8-квартирных домов для украинцев, лишившихся жилья. Строительство такого жилья занимает около 60 дней.
По материалам: open4business.com.ua
 

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