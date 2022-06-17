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Украина получила от Канады льготный кредит на $773 миллиона из-за спецсчета МВФ
12:26 17.06.2022 |
В государственный бюджет Украины от Канады поступил 1 млрд. канадских долларов ($773 млн.) кредита на льготных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда", - говорится в сообщении.
Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых.
Отмечается, что средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.
Ранее министерша финансов Канады Христя Фриланд объявила о выделении Украине дополнительного кредита в размере 250 млн канадских долларов ($195 млн) через управляемый МВФ счет для Украины.
В Минфине напомнили, что в апреле МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).
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