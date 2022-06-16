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Расходы украинцев на кафе и рестораны выросли в 1,5 раза – ПриватБанк
19:00 16.06.2022 |
В мае по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товары и услуги, оплачивая их банковскими карточками. Значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн).
Об этом сообщили в ПриватБанке.
"Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакции в апреле до 177 млн в мае 2022). Соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
При этом подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания - в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% общего объема оплат покупок картами.
В то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн) и сетях АЗС (на 27% до 1, 23 млрд грн).
"Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате", - заявил руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.
"На сегодняшний день безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными", - добавил он.
Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес - по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%, добавляют в банке.
Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысячи. При этом за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6300 новых POS-терминалов.
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