Падение ВВП Украины в мае замедлилось до 35-40% - НБУ

Экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте благодаря регионам, где нет активных боевых действий, в результате спад в мае этого года (к аналогичному месяцу прошлого года) замедлился до 35-40%, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

"По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%", - цитирует слова Николайчука с воркшопа с иностранными инвесторами Минфин на своем сайте в среду.

В то же время замглавы Нацбанка указал, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом измерении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек поставок и проблемами с логистикой. Он обратил внимание, что инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые в настоящее время частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это было одним из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25% - чтобы обеспечить позитивные реальные ставки и снизить инфляционное давление.

Как сообщалось, ВВП Украины, по оценкам Госстата, в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%, Нацбанк пока воздерживается от точных оценок, однако заявляет, что спад будет нге менее 30%.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем в минувшем году составил около $200 млрд.

