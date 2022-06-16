Финансовые новости
- |
- 16.06.22
- |
- 05:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію»
18:07 15.06.2022 |
Для растаможки авто через "Дію" владельцу нужно будет ввести в "Дії" все данные об автомобиле - далее он получит расчет стоимости растаможки. Субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет.
Об этом в интервью ЭП заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли.
Самая главная революция в том, что не будет производиться оценка стоимости растаможки авто на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще убирается из процесса оценки автомобиля.
Человек, растаможивающий авто, вводит год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавляет определенные неизменные критерии. На основе формулы, определенной в нормативно правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку.
То есть владельцу автомобиля для его растаможки нужно будет ввести в Действии все данные об автомобиле. Дальше он получит расчет стоимости растаможки", - рассказал министр.
По его словам, эту сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможке.
После растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы.
По словам Федорова, после введения этого нововведения необходимость в оценке таможенника отпадет, субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет, вся процедура растаможки будет происходить через приложение.
"Фундаментально мы выступаем за то, чтобы все государственные услуги были автоматизированы и предоставлялись гражданам без участия госслужащих. Это будет первая беспрецедентная услуга на таможне.
Надеюсь, что после реализации этой услуги, все украинцы поймут, как может работать таможня. Мы уже начали разработку услуги "Действия", пока ждем принятия соответствующих законопроектов", - резюмировал министр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФРС повысила ставку на 75 б.п., планирует ее быстрый подъем в этом году
|Отказ Минфина повысить ставки ОВГЗ задержит снижение учетной ставки - замглавы Нацбанка
|Падение ВВП Украины в мае замедлилось до 35-40% - НБУ
|Турция детализировала план ООН по экспорту украинского зерна без разминирования портов
|Нафтогаз включил в реестр 8,8 млн домохозяйств с ценой газа 7,96 гривны/куб. м
|Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію»
Это интересно
|«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»
|С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок