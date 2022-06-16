Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію»

Для растаможки авто через "Дію" владельцу нужно будет ввести в "Дії" все данные об автомобиле - далее он получит расчет стоимости растаможки. Субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет.

Об этом в интервью ЭП заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли.

Самая главная революция в том, что не будет производиться оценка стоимости растаможки авто на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще убирается из процесса оценки автомобиля.

Человек, растаможивающий авто, вводит год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавляет определенные неизменные критерии. На основе формулы, определенной в нормативно правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку.

То есть владельцу автомобиля для его растаможки нужно будет ввести в Действии все данные об автомобиле. Дальше он получит расчет стоимости растаможки", - рассказал министр.

По его словам, эту сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможке.

После растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы.

По словам Федорова, после введения этого нововведения необходимость в оценке таможенника отпадет, субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет, ​​вся процедура растаможки будет происходить через приложение.

"Фундаментально мы выступаем за то, чтобы все государственные услуги были автоматизированы и предоставлялись гражданам без участия госслужащих. Это будет первая беспрецедентная услуга на таможне.

Надеюсь, что после реализации этой услуги, все украинцы поймут, как может работать таможня. Мы уже начали разработку услуги "Действия", пока ждем принятия соответствующих законопроектов", - резюмировал министр.