Кабмин внес в Раду законопроекты с новой формулой и порядком растаможки авто через «Дию»

Кабинет министров внес в Верховную Раду три законопроекта, которые изменяют порядок налогообложения ввозимых в Украину транспортных средств, в частности исключают из формулы растаможивания стоимость автомобиля, а также предусматривают возможность растаможить авто в приложении "Дия", сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

"Проектом закона №7466 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагается изменить существующую формулу налогобложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможивания транспортного средства, согласно которой не будет учитываться стоимость транспортного средства", - написал Мельничук в Телеграм-канале.

Формула расчета будет включать возраст, тип и объема двигателя, а также эксклюзивность транспортного средства.

Данным проектом закона также предлагается отменить уплату пенсионного сбора для физлиц, предприятий, учреждений и организаций, приобретающих право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Законопроектом №7467 о внесении изменений в Бюджетный кодекс устанавливается, что 50% поступлений от акцизного налога с ввезенных авто направляются в общий фонд госбюджета Украины, а остальные 50% - в спецфонд.

Помимо этого, отменяется норма об отнесении к доходам общего фонда госбюджета пенсионного сбора при растаможке авто.

Еще одним законопроектом (№7668) предусматривается, что таможенное оформление ввозимых легковых автомобилей осуществляется на основании электронной таможенной декларации, подаваемой через Единый государственный веб-портал электронных услуг (через "Дию" – ИФ).

Также предполагается, что услуги госрегистрации и перерегистрации легковых авто можно будет осуществлять через веб-портал.

Предприятия, декларирующие легковые авто старше трех лет, по желанию могут выбрать любую другую форму декларирования, предусмотренную Таможенным кодексом.

Сертификация автомобилей становится добровольной.

Тексты законопроектов на портале Верховной Рады пока отсутствуют.

Комментируя внесенные в ВР законопроекты, разработанные Минцифры, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что основное отличие нового порядка растаможки от действующего состоит в том, что сумма платежей определяется автоматически без участия таможенника и без оценки авто.

"Таким образом, контакт таможенника и декларанта, а значит и коррупция, исключаются как таковые, а растаможку можно будет провести через "Дию". В целом такой подход нельзя не поддержать. О деталях будем дискутировать.", - написал он в Телеграм-канале.