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Арестованы активы белорусской «БНК-Украина» - СБУ
10:34 15.06.2022 |
Украина арестовала корпоративные права и банковские счета причастной к финансированию российской военной агрессии белорусской топливной компании общей стоимостью 20 млн грн, сообщила Служба безопасности Украины в среду.
В приложенных ведомством фотографиях АЗС угадывается "заблюренный" логотип "БНК-Украина" - "дочки" крупнейшего белорусского нефтетрейдера "Белорусская нефтяная компания" (БНК), которая в 2021 году поставила в Украину товаров почти на 20 млрд грн.
"Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в рф и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии рф против Украины", - отметили в СБУ.
Арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Процессуальное руководство по делу осуществляет Подольская окружная прокуратура г.Киева.
Как сообщалось, согласно данным открытых реестров и сайтов компаний по состоянию на конец 2021 года, учредителями "БНК-Украина" являются трейдер белорусских НПЗ ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (56,5%) и гомельское Республиканское унитарное предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" (43,5%).
В свою очередь акционерами созданной в 2007 году ЗАО "БНК" являются "Белоруснефть" (52% акций), а также ОАО "Мозырский НПЗ" (24%) и ОАО "Нафтан" (24%).
Акционером Мозырского НПЗ, в частности, является ПАО "НГК "Славнефть" (42,58%) - совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти", которым на паритетных началах принадлежит 99,8% акций компании.
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