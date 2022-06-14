Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2022 г. упал почти до нуля – Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-апрелем 2021 года сократился на 12,3% - до $16,712 млрд, импорт сократился на 17,5% - до $16,742 млрд.
Госстат уточняет, что в апреле этого года по сравнению с мартом-2022 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 7,2% – до $2,727 млрд, импорта – на 65,1%, до $2,78 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2022 было негативным и составило $0,053 млрд, что лучше показателя апреля-2021, когда сезонно скорректированное сальдо внешней торговли было также негативным – на уровне $0,359 млрд.
Госстат напоминает, что в марте-2022 года оно было положительным и составило $0,86 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле 2022 года составил 1,00 (в январе-апреле-2021 – 0,94).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2022г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021, %
|Всего
|16712.4
|87.7
|16742
|82.5
|Животные, продукты животного происхождения
|412.5
|109.6
|359.5
|76.7
|Продукты растительного происхождения
|4148.6
|119.6
|709.1
|78.1
|- зерновые культуры
|3556.1
|117.9
|77.7
|72.4
|Жиры животного и растительного происхождения
|1931.9
|92.9
|88
|66.4
|Готовые пищевые продукты
|925.7
|73.7
|670.8
|67.9
|Минеральные продукты
|2039.5
|73.4
|4612.8
|127.4
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|306.1
|127.8
|4494.2
|130.9
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|580.7
|83.8
|2380
|82.6
|Фармацевтическая продукция
|61.8
|73.2
|681.2
|78.8
|Удобрения
|74.6
|61
|483.6
|133.1
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|251
|72.7
|886.9
|64.9
|Кожевенное сырье
|50
|83.8
|68.7
|70.6
|Древесина и изделия из нее
|645
|110.7
|77.6
|74.2
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|116.9
|77.9
|231.5
|70.7
|Текстильные материалы и изделия
|250.5
|93.3
|599
|81.3
|Обувь
|56
|85.1
|173.9
|82.8
|Изделия из камня, гипса, цемента
|126.5
|75.7
|168.4
|71.3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|22.9
|68.8
|28.9
|44.2
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3119.9
|72.8
|791.6
|72.9
|- черные металлы
|2616.5
|70.3
|283
|87.3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1491.2
|87.3
|2722.6
|69
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|466.5
|73.7
|1328.4
|60.2
|Электрические машины
|1024.7
|95.3
|1394.2
|80
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|125.6
|55.2
|1345.2
|59.4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|46.1
|82.2
|1224.3
|55.5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|51.5
|99.6
|267.3
|60.8
|Разные промтовары
|343.4
|86.1
|237.2
|66.6
|Произведения искусства
|0.5
|99.6
|0.3
|12
|Товары, приобретенные в портах
|0.4
|110.6
|4.2
|19.9
Данные: Госстат Украины