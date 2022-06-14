Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2022 г. упал почти до нуля – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2022 года уменьшилось почти в 42 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $29,6 млн с $1236,7 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-апрелем 2021 года сократился на 12,3% - до $16,712 млрд, импорт сократился на 17,5% - до $16,742 млрд.

Госстат уточняет, что в апреле этого года по сравнению с мартом-2022 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 7,2% – до $2,727 млрд, импорта – на 65,1%, до $2,78 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2022 было негативным и составило $0,053 млрд, что лучше показателя апреля-2021, когда сезонно скорректированное сальдо внешней торговли было также негативным – на уровне $0,359 млрд.

Госстат напоминает, что в марте-2022 года оно было положительным и составило $0,86 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле 2022 года составил 1,00 (в январе-апреле-2021 – 0,94).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2022г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021, % Импорт, млн $ Импорт, январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021, % Всего 16712.4 87.7 16742 82.5 Животные, продукты животного происхождения 412.5 109.6 359.5 76.7 Продукты растительного происхождения 4148.6 119.6 709.1 78.1 - зерновые культуры 3556.1 117.9 77.7 72.4 Жиры животного и растительного происхождения 1931.9 92.9 88 66.4 Готовые пищевые продукты 925.7 73.7 670.8 67.9 Минеральные продукты 2039.5 73.4 4612.8 127.4 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 306.1 127.8 4494.2 130.9 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 580.7 83.8 2380 82.6 Фармацевтическая продукция 61.8 73.2 681.2 78.8 Удобрения 74.6 61 483.6 133.1 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 251 72.7 886.9 64.9 Кожевенное сырье 50 83.8 68.7 70.6 Древесина и изделия из нее 645 110.7 77.6 74.2 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 116.9 77.9 231.5 70.7 Текстильные материалы и изделия 250.5 93.3 599 81.3 Обувь 56 85.1 173.9 82.8 Изделия из камня, гипса, цемента 126.5 75.7 168.4 71.3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 22.9 68.8 28.9 44.2 Недрагоценные металлы и изделия из них 3119.9 72.8 791.6 72.9 - черные металлы 2616.5 70.3 283 87.3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1491.2 87.3 2722.6 69 Реакторы ядерные, котлы, машины 466.5 73.7 1328.4 60.2 Электрические машины 1024.7 95.3 1394.2 80 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 125.6 55.2 1345.2 59.4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 46.1 82.2 1224.3 55.5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 51.5 99.6 267.3 60.8 Разные промтовары 343.4 86.1 237.2 66.6 Произведения искусства 0.5 99.6 0.3 12 Товары, приобретенные в портах 0.4 110.6 4.2 19.9

Данные: Госстат Украины