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Правительство существенно расширило перечень услуг критического импорта
11:13 14.06.2022 |
Услуги посредников по оптовой торговле, юридические услуги, аудит и налоговый консалтинг, услуги в сфере прав интеллектуальной собственности, инжиниринговые, архитектурные и инженерные услуги, услуги по формированию документов и отчетности и консультационные услуги, услуги по сертификации продукции включены в перечень критического импорта.
Соответствующее постановление Кабинета министров №673 от 7 июня опубликовано на его сайте.
Согласно ему, в этот перечень также добавлены, в частности, такие услуги как ремонт салонов автомобилей, локомотивов и вагонов, подписки на интернет-платформы и другие доступы к программам, а также другие информационные услуги, услуги по разработке лекарственных средств.
Помимо того в перечне почтовые услуги, а также ряд услуг в сфере IT и логистики.
Правительство также частично откорректировало и расширило перечень товаров критического импорта. В частности, в него были внесены пчелы, шмели, молочная сыроватка, сливочное масло, свежие помидоры, макаронные изделия, ряд безглютеновых продуктов.
Обновленный список пополнился огнеупорной глиной, мрамором, известковым флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластилином, окнами, балконными дверями, металлоломом и трамвайными вагонами.
Как сообщалось, введенный с началом войны перечень критического импорта, по оценкам в НБУ, после многочисленных расширений сегодня покрывает около 90% всего довоенного импорта товаров и около 40% импорта услуг.
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