Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США планируют ежемесячно выделять по $1,5 млрд для поддержки бюджета Украины
10:59 14.06.2022 |
Соединенные Штаты Америки планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета, сказал в понедельник первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.
Выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Уилсона, дипломат рассказал, что прямое финансирование Украины будет одним из основных направлений помощи со стороны США в среднесрочной перспективе.
"Мы сосредоточимся на обеспечении непрерывности функционирования правительства - речь идет фактически о возможности сводить концы с концами, прямой бюджетной поддержке. Мы уже выделили на это $1 млрд и планируем еще больше - примерно по $1,5 млрд в месяц в течение следующих четырех-пяти месяцев", - сказал Хоган.
Поддержка со стороны США будет также касаться продовольственной безопасности, работы средств массовой информации, оказания психологической помощи пострадавшим от войны и т.д.
В долгосрочной перспективе США планируют помочь Украине вернуться в нормальный режим наполнения бюджета. Планируется поддержка в сфере развития частного сектора экономики, диверсификации энергоресурсов, восстановления критической инфраструктуры, предоставления военной помощи и проведения демократических реформ.
"И мы можем смотреть на это сквозь призму пакетов помощи международных финансовых учреждений - как именно стимулировать проведение реформ в Украине в привязке к предоставлению финансовой поддержки со стороны МФУ", - сказал Хоган.
Дипломат подчеркнул, что в начале войны некоторые ожидали, что Украина быстро капитулирует перед Россией, но она оказалась невероятно выносливой. "И вопреки планам Путина конфликт побуждал к действию не только европейские демократии, но и большую часть мира", - подытожил Хоган.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Государство уже месяц не может национализировать 26 миллиардов у «дочек» российских госбанков
|Зернотрейдеры просят правительство Украины организовать зерновой коридор через Молдову
|Правительство существенно расширило перечень услуг критического импорта
|США планируют ежемесячно выделять по $1,5 млрд для поддержки бюджета Украины
|Энергоатом оценивает ущерб отрасли от российской агрессии в 40 миллиардов
|В Украине зарегистрировали более 103 тысяч земельных соглашений
Это интересно
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей