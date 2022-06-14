США планируют ежемесячно выделять по $1,5 млрд для поддержки бюджета Украины

Соединенные Штаты Америки планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета, сказал в понедельник первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Уилсона, дипломат рассказал, что прямое финансирование Украины будет одним из основных направлений помощи со стороны США в среднесрочной перспективе.

"Мы сосредоточимся на обеспечении непрерывности функционирования правительства - речь идет фактически о возможности сводить концы с концами, прямой бюджетной поддержке. Мы уже выделили на это $1 млрд и планируем еще больше - примерно по $1,5 млрд в месяц в течение следующих четырех-пяти месяцев", - сказал Хоган.

Поддержка со стороны США будет также касаться продовольственной безопасности, работы средств массовой информации, оказания психологической помощи пострадавшим от войны и т.д.

В долгосрочной перспективе США планируют помочь Украине вернуться в нормальный режим наполнения бюджета. Планируется поддержка в сфере развития частного сектора экономики, диверсификации энергоресурсов, восстановления критической инфраструктуры, предоставления военной помощи и проведения демократических реформ.

"И мы можем смотреть на это сквозь призму пакетов помощи международных финансовых учреждений - как именно стимулировать проведение реформ в Украине в привязке к предоставлению финансовой поддержки со стороны МФУ", - сказал Хоган.

Дипломат подчеркнул, что в начале войны некоторые ожидали, что Украина быстро капитулирует перед Россией, но она оказалась невероятно выносливой. "И вопреки планам Путина конфликт побуждал к действию не только европейские демократии, но и большую часть мира", - подытожил Хоган.