Минцифры запустило подачу декларации и уплату единого налога 2% для ФЛП в «Дии»

Министерство цифровой трансформации Украины запустило возможность подать декларацию и уплатить налоги для физлиц-предпринимателей третьей группы, подавших заявку на спецставку в 2%.

"Теперь ФЛП-упрощенцы третьей группы, подавшие заявку в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в приложении "Дия", - сообщило Минцифры в "Телеграм-канале" в понедельник.

По его данным, для подачи декларации и оплаты налогов достаточно авторизироваться в приложении, ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и подписать ее электронной цифровой подписью.

Декларация подается в налоговую службу, вся отчетность будет сохранена в приложении "Дия".

Проект реализован Минцифри совместно с Государственной налоговой службой при поддержке программы EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемой Фондом Восточная Европа.