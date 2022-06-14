В январе-мае производство стали снизилось в 2,1 раза, или на 4,744 млн тонн до 4 244 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте объединения предприятий "Укрметаллургпром", передают Українські Новини.

За 5 мес. 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство чугуна снизилось в 2,1 раза, или на 4,75 млн тонн до 4 154 тыс. тонн, производство проката - в 2,1 раза, или на 4,218 млн тонн до 3 789 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, в 1-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стали снизилось на 31,2% до 3 641 тыс. тонн, производство чугуна - на 34,1% до 3 499 тыс. тонн, производство проката - на 34,2% до 3 116 тыс. тонн.

В 2021 году производство стали увеличилось на 3,6%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом до 21 366 тыс. тонн. При этом производство чугуна увеличилось на 3,6%, или на 742 тыс. тонн до 21 165 тыс. тонн, производство проката увеличилось на 9,1%, или на 140 тыс. тонн до 1 672 тыс. тонн.