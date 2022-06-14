Большинство членов комитета монетарной политики НБУ считают повышение учетной ставки до 25% последним в этом цикле

Большинство членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) считают повышение учетной ставки до 25% последним в этом цикле, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

"Большинство членов КМП ожидают, что повышение учетной ставки до 25% последнее в этом цикле, а в дальнейшем, по мере улучшения ситуации на фронте и в экономике, НБУ сможет вернуться к смягчению монетарной политики", – указано в сообщении Нацбанка.

Несколько участников дискуссии отметили, что в более продолжительной перспективе следует быть готовыми к сценарию значительного притока капитала в Украину из-за поступления международной помощи и благодаря программам восстановления экономики.

"Такой приток капитала приведет к укреплению реального обменного курса и ухудшению конкурентоспособности внутренних производителей. Для недопущения этих тенденций НБУ придется достаточно быстро снижать учетную ставку", – говорится в сообщении.

В то же время несколько других членов КМП подчеркнули, что неопределенность остается высокой, поэтому Нацбанк должен быть решительно применить все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, в частности (при необходимости) дополнительно повышать учетную ставку.

По их мнению, в дальнейшем действия НБУ будут в значительной степени зависеть от ситуации на фронте, так как при длительном военном противостоянии инфляционные риски существенно усилятся.

Члены КМП согласились, что если монетарная трансмиссия ключевой ставки в рыночные доходности по тем или иным причинам окажется недостаточной, НБУ должен ввести дополнительные меры, направленные на ее усиление, а также на поддержание курсовой стабильности и защиту международных резервов.