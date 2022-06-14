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Прокуратура арестовала 645 вагонов семьи министра обороны времен Януковича
14:33 13.06.2022 |
Прокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих семье эксминистра обороны Украины.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В прокуратуре заявляют, что экс-чиновник объявлен в розыск за государственную измену. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА.
"По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным собственником которых является семья бывшего министра обороны Украины (2012-2014 г.г.).
Они занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Прокуратура не называет имени чиновника. С 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года министром обороны Украины был Павел Лебедев.
После побега Януковича Лебедев покинул Киев еще до официальной отставки. Он, в частности, присутствовал в Кремле на собрании по случаю "принятия" Крыма в состав РФ.
В мае Печерский райсуд Киева заочно заключил под стражу Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
"Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их собственников. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъекта", - говорится в сообщении.
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