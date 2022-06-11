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Гранты новому бизнесу, ІТ и аграриям: что предполагает «новая экономическая стратегия» Украины
23:23 10.06.2022 |
Правительство представило новую экономическую стратегию Украины на военное время, в рамках которой государство, в частности, будет выплачивать гранты на открытие бизнеса, покупать долю в новых ИТ-компаниях и обучение будущим айтишникам - в общей сложности будет 8 программ.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на открытии заседания правительства в пятницу.
Всего запустят 8 программ, направленных на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных. В частности, программа будет включать в себя безвозвратную грантовую помощь малому и среднему бизнесу, поддержку украинских производителей и строительство новой инфраструктуры.
Шмигаль рассказал о 6 грантовых программах для бизнеса и что они предполагают.
Первая программа - это безвозвратная помощь в виде микрогрантов на создание собственного бизнеса. Правительство планирует охватить тысячи новых микробизнесов и создать десятки тысяч рабочих мест. Заявки будут подаваться через Действие. Кроме того, бизнес сможет взять льготный кредит в пределах 5-7-9.
Вторая инициатива - это безвозвратные гранты на оборудование для развития перерабатывающих предприятий: деревообработку, мебельное производство, производство одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрную переработку и т.д.
Третья инициатива - программа в агросекторе, предусматривающая частичную компенсацию стоимости теплиц. Предусматривается грант на типовой проект модульной теплицы размером 2 гектара, и такими грантами планируется охватить до трех тысяч теплиц. Подать заявку можно также через Действие. "Здесь обязательно софинансирование государства и бизнеса", - добавил Шмигаль.
В правительстве говорят, что это означает новое производство, новые экспортные возможности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и лучшие цены.
Четвертая программа также связана с агросектором в виде грантов на высадку новых фруктовых и ягодных садов за софинансирование государства и бизнеса. Первые ожидания от проекта - высадка новых садов на площадях до 10 тысяч гектаров.
Следующая, пятая программа, направленная на ИТ-сектор. Украинский Фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний. Целевая аудитория программы - начинающие ИТ-предприниматели, которые имеют идею создания технологического стартапа и ищут финансирование на создание тестовой модели.
Деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы в год - 10 млрд грн. Приоритет будет предоставляться экспортоориентированным компаниям.
Последняя, шестая программа, будет финансировать обучение айтовцев. Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер, или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ИТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев.
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