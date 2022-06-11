Гранты новому бизнесу, ІТ и аграриям: что предполагает «новая экономическая стратегия» Украины

Правительство представило новую экономическую стратегию Украины на военное время, в рамках которой государство, в частности, будет выплачивать гранты на открытие бизнеса, покупать долю в новых ИТ-компаниях и обучение будущим айтишникам - в общей сложности будет 8 программ.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на открытии заседания правительства в пятницу.

Всего запустят 8 программ, направленных на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных. В частности, программа будет включать в себя безвозвратную грантовую помощь малому и среднему бизнесу, поддержку украинских производителей и строительство новой инфраструктуры.

Шмигаль рассказал о 6 грантовых программах для бизнеса и что они предполагают.

Первая программа - это безвозвратная помощь в виде микрогрантов на создание собственного бизнеса. Правительство планирует охватить тысячи новых микробизнесов и создать десятки тысяч рабочих мест. Заявки будут подаваться через Действие. Кроме того, бизнес сможет взять льготный кредит в пределах 5-7-9.

Вторая инициатива - это безвозвратные гранты на оборудование для развития перерабатывающих предприятий: деревообработку, мебельное производство, производство одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрную переработку и т.д.

Третья инициатива - программа в агросекторе, предусматривающая частичную компенсацию стоимости теплиц. Предусматривается грант на типовой проект модульной теплицы размером 2 гектара, и такими грантами планируется охватить до трех тысяч теплиц. Подать заявку можно также через Действие. "Здесь обязательно софинансирование государства и бизнеса", - добавил Шмигаль.

В правительстве говорят, что это означает новое производство, новые экспортные возможности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и лучшие цены.

Четвертая программа также связана с агросектором в виде грантов на высадку новых фруктовых и ягодных садов за софинансирование государства и бизнеса. Первые ожидания от проекта - высадка новых садов на площадях до 10 тысяч гектаров.

Следующая, пятая программа , направленная на ИТ-сектор. Украинский Фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний. Целевая аудитория программы - начинающие ИТ-предприниматели, которые имеют идею создания технологического стартапа и ищут финансирование на создание тестовой модели.

Деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы в год - 10 млрд грн. Приоритет будет предоставляться экспортоориентированным компаниям.