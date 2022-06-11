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Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения
23:14 10.06.2022 |
Предприятиям, которые во время действия военного положения не подали своевременно промежуточную или годовую отчетность, позволили это сделать в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Кроме того, изменениями урегулирован вопрос об особенностях проведения инвентаризации имущества предприятиями (или их структурными подразделениями), находящимися на временно оккупированной территории или в районах проведения боевых действий.
Отмечается, что руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае обнаружения фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.
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