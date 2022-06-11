Сейчас лучшей помощью экономике Украины являются быстрые гранты - МВФ

Сейчас, когда в Украине идет война, развязанная россией, лучше всего поддержкой украинской экономики является экстренная международная помощь, лучше - в виде грантов; в то же время новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе.

Такой комментарий озвучил в ответ на вопросы собственного корреспондента Укринформа директор пресс-офиса МВФ Джери Райс.

«Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале - в форме быстро предоставляемых грантов», - отметил представитель Фонда.

Комментируя вопрос, как в Фонде оценивают возможность начала переговоров по новой программе МВФ для Украины, Райс отметил, что это может обсуждаться в среднесрочной перспективе. По его словам, это может рассматриваться «в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия».

Сейчас, подчеркнул Райс, внимание уделяется краткосрочной поддержке.

Как сообщал Укринформ, 9 марта исполнительный совет МВФ одобрил выплату $1,4 миллиарда (1005,9 миллиона SDR) в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI). Пакет помощи имел целью помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить последствия войны для национальной экономики. В апреле Фонд согласовал открытие специального счета, обеспечившего дополнительный безопасный путь для донорского финансирования Украины.