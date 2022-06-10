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После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»
Amazon Web Services заявила, что помогла украинским министерствам и предприятиям перенести на безопасные серверы в "облако" более 10 петабайтов данных.
Об этом говорится в заявлении Amazon.
"Сотрудники AWS помогают защитить жизненно важные данные, чтобы украинское правительство, образовательные и банковские учреждения могли продолжать служить украинскому народу.
До российского вторжения украинское законодательство требовало, чтобы определенные государственные данные и выбранные данные частного сектора хранились на серверах, физически расположенных в Украине. За неделю до того, как российские военные вторглись в страну, украинский парламент принял закон, разрешающий перемещать данные правительства и частного сектора в облако.
Для этого украинское руководство объявило публичный призыв о помощи. Amazon Web Services (AWS) была одной из первых организаций, ответивших на призыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 февраля, в день вторжения, члены команды AWS встретились с представителями украинского правительства - обсудили вывоз данных в специальных "чемоданах" AWS Snowball.
В Amazon отчитываются, что эти чемоданы были в Киеве на третий день войны - с тех пор AWS обеспечил миграцию в "облако" чувствительной информации 27 украинских министерств, а также десятков образовательных учреждений и частных компаний на 10 петабайт (10 миллионов гигабайт).
Сейчас идет 61 миграция государственных данных из Украины и ожидается, что их будет еще больше, говорят в компании.
"AWS имеет честь работать вместе с украинским правительством и другими частными и общественными организациями для поддержки народа Украины. Мы будем продолжать оказывать помощь и делиться нашими техническими знаниями и услугами с нуждающимися", - заявили в компании.
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