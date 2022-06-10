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Налоговый комитет признал работу Таможни «неудовлетворительной» и рекомендовал смену руководства
Налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству "принять соответствующие кадровые решения".
Об этом говорится в проекте решения заседания комитета от 9 июня по итогам заслушивания руководства Государственной таможенной службы.
Отмечается, что на прошедшем 18 мая в онлайн-режиме заседании не присутствовал и.о. Главы Таможни Вячеслав Демченко. Он объяснил, что был в командировке из-за встречи с руководителями таможенной администрации Румынии на следующий день, но комитет признал такую причину неуважительной.
На Комитете обсуждали сообщения о случаях контрабанды и схем с ввозом коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи, предотвращения злоупотреблений.
В конце концов Комитет признал работу Таможни неудовлетворительной из-за проблем в организации работы по передаче на нужды Вооруженных Сил конфискованного имущества, которое по праву наследования перешло в собственность государства. Также нардепы обратили внимание на проблемы контроля за соблюдением правил перемещением валютных ценностей.
Кроме того, на встрече обсудили борьбу с незаконным перемещением товаров через границу, в том числе - случаи разоблачения контрабанды табачных изделий.
Внимание обратили и на работу руководителей региональных таможен. "Вместе с тем в течение последних 3-х месяцев в СМИ, в том числе на официальных веб-ресурсах правоохранительных органов, неоднократно распространялась информация о наличии злоупотреблений, коррупционных проявлений в действиях должностных лиц Одесской, Закарпатской и Волынской таможен", - говорится в заключении Комитета.
Следовательно, нардепы считают, что информация о возможных злоупотреблениях "подрывает уровень доверия общества не только к должностным лицам таможенных органов, их беспристрастности и авторитету, но и вообще к государственной власти в Украине".
Следовательно, Налоговый комитет рекомендовал Кабинету министров совместно с Министерством финансов рассмотреть "изложенные в этом решении обстоятельства и по результатам рассмотрения принять соответствующие кадровые решения".
На встрече отмечалось также проблемы очередей на границах с обеих сторон, поэтому комитет также рекомендовал правительству внести соответствующие изменения для увеличения количества пунктов пропуска, их пропускной способности и т.д.
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