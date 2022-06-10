Себестоимость строительства выросла на 20% с начала войны, сроки строительства сдвигаются на один-два квартала

Себестоимость строительства выросла на 20% с начала войны, сроки завершения строительства скорректированы на один-два квартала, сообщил управляющий партнер PRO-GROUP Development Виталий Прохор агентству "Интерфакс-Украина".

"Возобновив строительство проектов в начале мая, мы только концу месяца смогли оценить темпы работ в нынешних реалиях и скорректировать новые сроки ввода в эксплуатацию строящихся домов. Благодаря внутренним резервам и максимально активным работам на стройплощадках, удалось скорректировать смещение сроков для второго дома "Софиевских Липок" на один квартал, а для "Петровских Липок" на два квартала", - сообщил он.

По словам Виталия Прохора, именно активное возобновление строительства является главным триггером для клиентов в выборе квартиры в новостройке в сложившихся условиях.

При этом рост себестоимости проектов девелопер оценивает, минимум, на 20% с начала войны.

"В мае мы еще сохраняли цены февраля, идя навстречу клиентам, которые запланировали покупку до начала военных действий. С июня цены подняли, но при этом зафиксировали в гривне", - сообщил Прохор.

Он отметил, что в компании ожидали, что на фоне войны основной запрос будет на квартиры в готовых домах и на квартиры с ремонтом. Однако срез сделок на май показа, что лишь 30% интересует покупка в готовом и заселенном доме, 50% выбирают квартиры в домах, которые будут введены в эксплуатацию через два-четыре месяца, а 20% готовы инвестировать в проекты, срок сдачи в эксплуатацию которого запланирован на начало следующего года.

PRO-GROUP Development – девелоперская компания, строящая жилье комфорт-класса с 2017 года в Киевской области. Введен в эксплуатацию клубный дом комфорт-класса "Антрацит" в Петропавловской Борщаговке. В активной фазе – клубный комплекс "Петровские Липки" в с. Святопетровское, сдача запланирована на 2022 год. Введен в эксплуатацию и заселен первый дом жилого квартала "Софиевские Липки" в Софиевской Борщаговке, на финальной стадии - второй и третий.