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KSE Institute уточнил сумму убытков инфраструктуры от войны и снизил ее до $103,9 млрд – исследование
19:03 09.06.2022 |
Общая сумма прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры по состоянию на 8 июня составила $103,9 млрд, или 3 трлн грн, что на $2,6 млрд (или 100 млн грн) меньше, чем по состоянию на 25 мая, свидетельствует исследование в рамках проекта "Россия заплатит" аналитического подразделения KSE Institute Киевской школы экономики (КШЭ).
"По состоянию на 8 июня уточненная общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет $103,9 млрд, или 3 трлн грн", – указал KSE Institute в релизе в четверг.
Согласно ему, сокращение общей суммы прямого ущерба инфраструктуры на $2,6 млрд связано с перерасчетом потерь, нанесенных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.
"В то же время "органическое" увеличение стоимости поврежденного/разрушенного имущества в результате боевых действий за последнюю неделю составляет $1 млрд", – уточняют авторы исследования.
В частности, вырос ущерб, причиненный предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре. Ущерб, нанесенный из-за разрушений и повреждений украинских предприятий, уже достиг $11,5 млрд, образовательных учреждений — $1,6 млрд, медучреждений — $1,1 млрд, детсадов — $576 млн.
В целом с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн кв. м жилья , 256 предприятий, 6,3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 28 нефтебаз.
В то же время аналитики проекта уточнили также сумму ущерба железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. По сравнению с предыдущим отчетом, ущерб по этой категории сократился на $1 млрд и по состоянию на 8 июня составил $2,7 млрд. В результате боевых действий повреждено 6,3 тыс. путей и 41 мост, уточняется в сообщении.
Уточнения связаны с корректировкой коэффициента повреждения имущества на неконтролируемых территориях, пояснили авторы исследования.
Помимо этого, по уточненным расчетам из-за войны России против Украины украинцы потеряли 105 тыс. автомобилей на общую сумму $968 млн, тогда как предыдущая оценка составляла $1,6 млрд, указано в релизе.
Что касается убытков от разрушения религиозных зданий, то военные действия, по последним данным, повредили 141 религионзный и 203 культурных объекта, сумма убытков составляет $81 млн против предыдущей оценки в $272 млн.
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