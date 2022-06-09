Инфляция в Украине в мае снизилась до 2,7%, но в годовом выражении ускорилась до 18% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в мае 2022 года замедлился до 2,7% с 3,1% в апреле и 4,5% в марте, однако превысил 1,6% в феврале и 1,3% – в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

В мае прошлого года инфляция составила 1,3%, поэтому в годовом измерении по итогам мая этого года она выросла до 18% с 16,4% по итогам апреля, 13,7% – по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 1,4% с 3% в апреле и 3,8% – в марте. Однако с учетом 0,7% в мае 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13,7% с 13% по итогам апреля, 10,5% – по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.

С начала этого года, за его первые пять месяцев, инфляция в Украине составила 13,9%, а базовая – 9,6%, уточнил Госстат.

Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко, ожидал увеличения инфляции по итогам мая до 17%.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%. Больше всего (на 14,3% и 11,5%) подорожали рис и фрукты. На 5,9-3,2% выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, овощи, безалкогольные напитки, макаронные изделия. В то же время на 21,2% подешевели яйца, на 2,5–0,9% - говядина, сахар, мясо домашней птицы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,9%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 6,4%, табачные изделия – на 1,5%.

Снижение цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошло, в первую очередь, за счет удешевления фармацевтической продукции на 1,8%.

Цены на транспорт выросли на 10,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 22,8%, а также проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 6,7%.

В сфере связи цены выросли на 1,0%, что обусловлено удорожанием почтовых услуг на 6,7% и телефонного оборудования на 2,7%.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



Потребительские цены в мае 2022г., %

май 2022 к апрелю 2022 май 2022 к декабрю 2021 май 2022 к маю 2021 январь-май 2022 к январю-маю 2021 Индекс потребительских цен 2,7 13,9 18,0 13,8 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,7 19,3 23,6 18,7 Продукты питания 2,6 19,6 24,1 19,3 Хлеб та хлебопродукты 3,7 20,1 29,8 22,4 Хлеб 1,4 11,7 21,4 20,1 Макаронные изделия 3,2 20,4 26,6 17,8 Мясо и мясопродукты 0,4 7,6 13,8 14,5 Рыба та рыбопродукты 5,9 22,5 28,0 16,8 Молоко -0,1 8,0 18,6 16,2 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,1 12,2 19,8 15,5 Яйца -21,2 -43,6 -28,5 -7,4 Масло сливочное 0,8 14,1 23,4 20,0 Масло подсолнечное 0,5 11,0 8,0 19,8 Фрукты 11,5 63,4 20,3 7,2 Овощи 5,4 78,4 77,1 52,0 Сахар -1,3 7,5 14,1 17,6 Безалкогольные напитки 4,6 16,1 18,0 9,9 Алкогольные напитки, табачные изделия 3,9 12,6 17,7 12,0 Одежда и обувь -0,2 2,4 -5,7 -5,7 Одежда -0,6 2,0 -6,0 -5,9 Обувь 0,2 2,4 -6,3 -6,4 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,4 2,4 3,5 5,6 Содержание и ремонт жилья 2,5 8,3 18,5 15,7 Водоснабжение 0,0 12,0 12,8 12,8 Уборка мусора -0,1 2,2 2,2 1,9 Канализация 0,0 14,9 15,9 16,0 Содержание домов и придомовых территорий 0,2 2,7 7,5 7,4 Электроэнергия 0,0 0,0 -7,4 -7,4 Природный газ -0,4 -0,3 10,1 23,0 Горячая вода, отопление 0,2 0,4 1,2 -0,3 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 1,8 9,4 12,0 7,4 Здравоохранение -0,9 9,8 13,1 10,6 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование -1,6 12,1 14,2 10,8 Амбулаторные услуги 1,1 4,5 11,0 10,9 Транспорт 10,2 23,2 29,3 17,9 Топливо и масла 22,8 47,1 57,5 34,6 Транспортные услуги 6,2 14,3 26,9 21,1 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,2 7,3 11,3 15,0 Пассажирский автодорожный транспорт 6,7 15,0 30,2 23,7 Связь 1,0 5,1 9,0 8,6 Отдых и культура 0,2 5,5 9,4 6,4 Образование 0,0 1,9 16,2 16,7 Рестораны та гостиницы 3,1 8,9 15,7 11,8 Разные товары и услуги 0,6 1,1 12,4 10,1

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат