Инфляция в Украине в мае снизилась до 2,7%, но в годовом выражении ускорилась до 18% - Госстат

В мае прошлого года инфляция составила 1,3%, поэтому в годовом измерении по итогам мая этого года она выросла до 18% с 16,4% по итогам апреля, 13,7% – по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 1,4% с 3% в апреле и 3,8% – в марте. Однако с учетом 0,7% в мае 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13,7% с 13% по итогам апреля, 10,5% – по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.
С начала этого года, за его первые пять месяцев, инфляция в Украине составила 13,9%, а базовая – 9,6%, уточнил Госстат.
Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко, ожидал увеличения инфляции по итогам мая до 17%.
На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%. Больше всего (на 14,3% и 11,5%) подорожали рис и фрукты. На 5,9-3,2% выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, овощи, безалкогольные напитки, макаронные изделия. В то же время на 21,2% подешевели яйца, на 2,5–0,9% - говядина, сахар, мясо домашней птицы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,9%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 6,4%, табачные изделия – на 1,5%.
Снижение цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошло, в первую очередь, за счет удешевления фармацевтической продукции на 1,8%.
Цены на транспорт выросли на 10,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 22,8%, а также проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 6,7%.
В сфере связи цены выросли на 1,0%, что обусловлено удорожанием почтовых услуг на 6,7% и телефонного оборудования на 2,7%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в мае 2022г., %
|май 2022 к апрелю 2022
|май 2022 к декабрю 2021
|май 2022 к маю 2021
|январь-май 2022 к январю-маю 2021
|Индекс потребительских цен
|2,7
|13,9
|18,0
|13,8
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,7
|19,3
|23,6
|18,7
|Продукты питания
|2,6
|19,6
|24,1
|19,3
|Хлеб та хлебопродукты
|3,7
|20,1
|29,8
|22,4
|Хлеб
|1,4
|11,7
|21,4
|20,1
|Макаронные изделия
|3,2
|20,4
|26,6
|17,8
|Мясо и мясопродукты
|0,4
|7,6
|13,8
|14,5
|Рыба та рыбопродукты
|5,9
|22,5
|28,0
|16,8
|Молоко
|-0,1
|8,0
|18,6
|16,2
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,1
|12,2
|19,8
|15,5
|Яйца
|-21,2
|-43,6
|-28,5
|-7,4
|Масло сливочное
|0,8
|14,1
|23,4
|20,0
|Масло подсолнечное
|0,5
|11,0
|8,0
|19,8
|Фрукты
|11,5
|63,4
|20,3
|7,2
|Овощи
|5,4
|78,4
|77,1
|52,0
|Сахар
|-1,3
|7,5
|14,1
|17,6
|Безалкогольные напитки
|4,6
|16,1
|18,0
|9,9
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|3,9
|12,6
|17,7
|12,0
|Одежда и обувь
|-0,2
|2,4
|-5,7
|-5,7
|Одежда
|-0,6
|2,0
|-6,0
|-5,9
|Обувь
|0,2
|2,4
|-6,3
|-6,4
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,4
|2,4
|3,5
|5,6
|Содержание и ремонт жилья
|2,5
|8,3
|18,5
|15,7
|Водоснабжение
|0,0
|12,0
|12,8
|12,8
|Уборка мусора
|-0,1
|2,2
|2,2
|1,9
|Канализация
|0,0
|14,9
|15,9
|16,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,2
|2,7
|7,5
|7,4
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|-7,4
|-7,4
|Природный газ
|-0,4
|-0,3
|10,1
|23,0
|Горячая вода, отопление
|0,2
|0,4
|1,2
|-0,3
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|1,8
|9,4
|12,0
|7,4
|Здравоохранение
|-0,9
|9,8
|13,1
|10,6
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|-1,6
|12,1
|14,2
|10,8
|Амбулаторные услуги
|1,1
|4,5
|11,0
|10,9
|Транспорт
|10,2
|23,2
|29,3
|17,9
|Топливо и масла
|22,8
|47,1
|57,5
|34,6
|Транспортные услуги
|6,2
|14,3
|26,9
|21,1
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,2
|7,3
|11,3
|15,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|6,7
|15,0
|30,2
|23,7
|Связь
|1,0
|5,1
|9,0
|8,6
|Отдых и культура
|0,2
|5,5
|9,4
|6,4
|Образование
|0,0
|1,9
|16,2
|16,7
|Рестораны та гостиницы
|3,1
|8,9
|15,7
|11,8
|Разные товары и услуги
|0,6
|1,1
|12,4
|10,1
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат