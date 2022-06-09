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ЕС выделит 20 млн евро в поддержку украинских инноваторов
14:38 09.06.2022 |
Европейская комиссия решила выделить 20 миллионов евро в поддержку украинского инновационного сообщества.
Об этом, как пишет "Европейское сообщество", говорится в сообщении Еврокомиссии.
Как объяснили в Еврокомиссии, благодаря целевой поправке к рабочей программе Европейского инновационного совета (EIC) в 2022 году новая инициатива поддержит не менее 200 украинских глубоко технологических стартапов на сумму до 60 000 евро каждый. Кроме того, EIC предложит нефинансовую поддержку, такую как бизнес-консультации и поиск партнеров.
Это повысит возможность украинских инноваторов взаимодействовать с европейской инновационной экосистемой, выходить на новые рынки и получать преимущества от европейских инструментов финансирования.
"Ведя борьбу с российской военной агрессией, для Украины жизненно важно смотреть вперед. Страна имеет яркую стартап-сцену и большой потенциал для инновационного бизнеса. Очень важно сохранить эту экономическую способность и дать возможность украинским технологическим инноваторам развиваться и интегрироваться в европейскую инновационную экосистему, чтобы они расширили свою деятельность на европейские рынки и за их пределы", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы стремимся мобилизовать все возможные ресурсы и оказать поддержку Украине. Сегодня мы призываем европейские инновационные ассоциации, такие как ассоциации стартапов, центры поддержки предприятий, инкубаторы и акселераторы, присоединиться к нам в поддержке украинского сообщества глубоких технологий, чтобы сделать его более сильным, устойчивым и конкурентоспособным", - заявила Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент программы "Европа, приспособленная к цифровой эре".
Поддержка в размере 20 миллионов евро будет выплачена через конкурс предложений для общеевропейской сети ассоциаций стартапов, поддерживаемых украинскими заинтересованными сторонами в области инноваций. Акция поможет подготовить украинские стартапы к конкуренции за будущие возможности финансирования EIC. EIC может финансировать стартапы на сумму до 17,5 млн евро в виде грантов и инвестиций в акционерный капитал, а также может привлекать дальнейшие частные инвестиции, втрое превышающие сумму, инвестированную государственными фондами.
Кроме того, после ратификации Украиной сегодня вступило в силу соглашение о присоединении Украины к программам исследований и обучения Horizon Europe и Euratom. Соглашение было подписано 12 октября 2021 года по случаю саммита Украина-ЕС. Теперь европейские и украинские исследователи и инноваторы, университеты, бизнес, включая малый и средний, имеют все возможности сотрудничать на равных условиях для достижения общих целей и решения критических проблем.
Учитывая продолжающуюся захватническую войну России против Украины и обязательства ЕС предложить ощутимые средства поддержки украинскому исследовательскому и инновационному сообществу, Украина будет участвовать в программах Horizon Europe и Евратом без финансового вклада в течение 2021 и 2022 годов. Отказ от взноса был оценен примерно в 20 миллионов евро.
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