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Минфин просит вернуть довоенные налоги: Бизнес должен разделить стоимость войны
14:25 09.06.2022 |
Министр финансов Сергей Марченко настаивает на необходимости возвращения довоенного уровня налогов. Об этом он сказал в четверг на заседании налогового комитета Верховной Рады.
Министр рассказал, что ситуация с поступлениями в бюджет в мае была лучше, чем ожидал Минфин. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов.
Фактические расходы за май составили 250 млрд грн, половина из которых - на войну. Также государство финансирует социальные расходы и зарплаты - и все.
"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ - восстановление экономики, восстановление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", - сказал Марченко.
Он попросил Верховную Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим".
Министр сообщил, что Украина также рассчитывает на международную помощь. До конца года она будет составлять не менее $20 млрд.
"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае - это очень значительная поддержка", - сказал он.
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