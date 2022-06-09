ЕС выделит дополнительные 205 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

ЕС объявил о выделении дополнительных 205 млн. евро гуманитарной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Сообщается, что в свете растущих гуманитарных потребностей Украины еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в четверг посещает Украину с целью встречи с гуманитарными организациями и высокопоставленными украинскими чиновниками.

"По этому случаю ЕС сегодня выделяет Украине еще 205 миллионов евро гуманитарной помощи. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме достигают более 700 миллионов евро, из которых 13 миллионов евро направлено на проекты в соседней Молдове", - говорится в сообщении.

"В течение более 100 дней мы являлись свидетелями ненужных страданий и бесчисленных нарушений международного гуманитарного права. В этот кризисный момент наша обязанность - поддержать наиболее уязвимых. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры обеспечивают еду, воду, медицинскую помощь, жилье, защиту и денежную помощь", - сказал Ленарчич.

"Из-за Механизма гражданской защиты ЕС мы доставили украинцам миллионы спасательных товаров, и мы стремимся поддерживать Украину столько, сколько потребуется" - добавил он.

С начала российского вторжения 24 февраля гуманитарные нужды в Украине выросли до беспрецедентного уровня. По данным ООН, до 15,7 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

ЕС ответил на гуманитарные нужды Украины 28 февраля, выделив 90 миллионов евро, 10 марта - 3 миллиона евро для Молдовы, 19 апреля - 50 миллионов евро, а сегодня - дополнительные 205 миллионов евро, благодаря чему общая сумма гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну составляет 348 миллионов евро.