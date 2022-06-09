Минцифры, НБУ и Mastercard запускают программу поддержки для украинских предпринимателей

Летом начнется прием заявок на участие в совместной программе Министерства цифровой трансформации, Национального банка и платежной системы Mastercard.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минцифры.

"Летом состоится запуск новой инициативы в рамках программы Start Path, разработанной специально для украинских финтех-компаний и предпринимателей. Это возможность для стартапов ускорить свое развитие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс подачи заявок будет стартовать нынешним летом. Инициатива - продолжение глобальной программы Start Path.

На первом этапе программы пять украинских стартапов в течение шести месяцев будут получать менторскую поддержку, доступ к ресурсам и нетворкингу с ведущими экспертами.

В Минцифре рассчитывают, что это поможет стартапам в масштабировании и ускорении развития их бизнеса, а также будет способствовать дальнейшему восстановлению Украины.

Как сообщалось, Кабмин разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая будет способствовать созданию новых рабочих мест.