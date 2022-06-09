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С начала войны в Украине провели 643 «земельных» аукциона
08:57 09.06.2022 |
С момента введения военного положения в системе Prozorro. Продажи состоялись 643 аукциона по аренде и продаже земельных участков на общую сумму 124 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на информацию системы Prozorro.Продажи.
"С начала войны завершено 643 аукциона, которые принесли организаторам 124 млн грн. Объявлено за это время 197 новых земельных аукционов: 80 - по аренде, 91 - по продаже, 26 - по продаже с преимущественным правом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель составляет 74 млн грн.
Всего по состоянию с момента запуска рынка земли в системе «Prozorro.Продажи» объявлено 5 232 аукциона, включающих аренду и продажу земли. Общая площадь всех земельных лотов составляет 27,6 тыс. га, а их стоимость - 1,528 млрд грн.
Рост цены на торгах составляет 204%, среднее количество участников - 3,4.
При этом аукционов по аренде земли в системе объявлено 3320 на общую площадь почти 24 тыс. га. Общая стоимость таких лотов - 123 млн. грн.
Аукционов по продаже земли объявлено 1912 год. Стартовая общая стоимость выставленных участков составляет 1,405 млрд грн, общая площадь - 3,6 тыс. га.
Как сообщалось, 24 марта Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель - операции с ними должны проводиться и дальше в Prozorro.Продаже.
Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц - они по-прежнему могут объявлять в системе «Prozorro.Продажи» торги по продаже и аренде с/х земли.
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