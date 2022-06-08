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Еврокомиссия запустила онлайн-платформу для поддержки украинского экспорта
18:56 08.06.2022 |
Европейская комиссия 7 июня официально запустила платформу Украина-ЕС для связей с бизнесом - EU-Ukraine business matchmaking platform.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет "Европейская правда".
Указанная платформа создана на базе European Enterprise Network (EEN) для европейского и украинского бизнеса и направлена на установление деловых контактов и упрощение логистических операций для экспорта и импорта товаров из Украины.
Заинтересованные стороны могут зарегистрироваться бесплатно на сайте, публиковать свои профили и искать соответствующих деловых партнеров и возможности реализации своих экспортных предложений.
Платформа направлена на поддержку украинского экспорта, установление контактов между европейским бизнесом, который предлагает транспортные услуги и/или возможность хранения товаров, и украинскими компаниями/трейдерами, а также позволяет находить логистических партнеров для экспорта своей продукции в государства-члены ЕС и третьи страны.
Платформа сосредоточена на следующих секторах: логистика, производство и переработка, экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, экспорт и импорт пищевых продуктов; экспорт и импорт сырья.
Эта платформа дополняет две другие платформы, созданные при поддержке Европейской комиссии, для поиска партнеров и помогающих преодолеть проблемы, вызванные войной, и которые могут быть полезны для бизнеса: платформа поддержки цепи поставок Enterprise Europe Network (EEN) и форум ЕС Clusters Support Украина.
Напомним, ранее Евросоюз принял решение, освобождающее на год украинский экспорт от пошлин.
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