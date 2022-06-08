Еврокомиссия запустила онлайн-платформу для поддержки украинского экспорта

Европейская комиссия 7 июня официально запустила платформу Украина-ЕС для связей с бизнесом - EU-Ukraine business matchmaking platform.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет "Европейская правда".

Указанная платформа создана на базе European Enterprise Network (EEN) для европейского и украинского бизнеса и направлена ​​на установление деловых контактов и упрощение логистических операций для экспорта и импорта товаров из Украины.

Заинтересованные стороны могут зарегистрироваться бесплатно на сайте, публиковать свои профили и искать соответствующих деловых партнеров и возможности реализации своих экспортных предложений.

Платформа направлена ​​на поддержку украинского экспорта, установление контактов между европейским бизнесом, который предлагает транспортные услуги и/или возможность хранения товаров, и украинскими компаниями/трейдерами, а также позволяет находить логистических партнеров для экспорта своей продукции в государства-члены ЕС и третьи страны.

Платформа сосредоточена на следующих секторах: логистика, производство и переработка, экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, экспорт и импорт пищевых продуктов; экспорт и импорт сырья.

Эта платформа дополняет две другие платформы, созданные при поддержке Европейской комиссии, для поиска партнеров и помогающих преодолеть проблемы, вызванные войной, и которые могут быть полезны для бизнеса: платформа поддержки цепи поставок Enterprise Europe Network (EEN) и форум ЕС Clusters Support Украина.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение, освобождающее на год украинский экспорт от пошлин.



