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Суд арестовал еще 420 железнодорожных вагонов России и Беларуси
16:52 08.06.2022 |
На основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложен арест на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн. грн., принадлежащих предприятиям российской федерации и республики Беларусь.
Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграмме.
Установлено, что должностные лица российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезли на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.
В целях обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации Офис генпрокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложил аресты.
По данным ОГП, ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн. грн.
Товарно-материальные ценности - удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн. грн. уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Досудебное расследование осуществляется по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал Укринформ, по состоянию на начало мая общая стоимость арестованных вагонов, принадлежащих субъектам России и Беларуси, оценивалась в 15 млрд грн.
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