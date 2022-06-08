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Всемирный банк сохранил прогноз падения ВВП Украины на 45,1% в 2022
16:42 08.06.2022 |
Всемирный банк сохранил прогноз падения ВВП Украины на 45,1% в 2022 году.
Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.
При этом в следующем году ожидается рост ВВП Украины на 2,1%, а в 2024 году - на 5,8%.
Падение ВВП России в текущем году ожидается на уровне 8,9%, в следующем году - 2,2%, а в 2024 году ожидается рост 2,2%.
Отмечается, что вторжение России в Украину усилило замедление роста мировой экономики, вступающей в длительный период слабого роста и повышения инфляции.
Ожидается, что рост мировой экономики упадет с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что значительно ниже 4,1%, как ожидалось в январе.
Этот темп будет колебаться в течение 2023-2024 годов, поскольку война в Украине нарушает деятельность, инвестиции и торговлю в ближайшей перспективе, отложенный спрос снижается, а фискальная и монетарная политика прекращается.
Война на Украине также привела к резкому росту цен на широкий спектр энергоносителей.
Более высокие цены на энергоносители снизят реальные доходы, повысят себестоимость производства, усилят финансовые условия и сдержат макроэкономическую политику, особенно в странах-импортерах энергии.
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