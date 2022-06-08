Всемирный банк подготовит комплексную оценку убытков и потребностей Украины из-за войны к концу лета

Всемирный банк (ВБ) совместно с украинским правительством и Европейским Союзом к концу лета подготовит комплексную "оценку убытков и потребностей" Украины, сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"На данном этапе прямой физический ущерб составляет более $100 млрд. Если вы дополнительно учтете экономические потери, которые понесли компании и частные лица из-за войны, убытки возрастут в два или три раза", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Банерджи напомнил, что в конце марта ВБ оценил ущерб, нанесенный инфраструктуре и сооружениям в Украине, примерно в $60 млрд, что почти совпало с оценками, которые предоставляются на постоянной основе Киевской школой экономики, использующей методологию Всемирного банка.

Он отметил, что в настоящее время Украина ежемесячно нуждается в огромных ресурсах, чтобы поддерживать функционирование экономики во время войны.

"По оценкам правительства, с которыми мы в целом соглашаемся, потребность в ресурсах в целом составляет около $5 млрд в месяц (или $35 млрд с нынешнего момента до конца 2022 года). Очевидно, что получение достаточных ресурсов - наиболее важная задача, но стоимость этих ресурсов также имеет значение именно потому, что Украине нужно будет обслуживать эти растущие долги в будущем", - сказал представитель ВБ.

В связи с этим он отметил, что лучший способ для партнеров поддержать Украину - это предоставление грантов, и это наиболее заметно делают США.

"Поскольку непросто получить гранты достаточного размера. Следующим лучшим вариантом являются займы, обеспечивающие достаточно льготные условия, с низкими процентными ставками и более длительными сроками погашения, например, от Всемирного банка и других МФО. Некоторые страны, такие как Великобритания, Нидерланды, Швеция, Литва, Латвия и Дания, помогли увеличить объем таких дешевых займов для Украины, предоставив гарантии Всемирному банку и другим международным финансовым организациям, что является нестандартной практикой", - указал Банерджи.

В целом, по его оценкам, международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине.

"Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут, как и ранее, иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

"Достижение довоенного уровня экономики, к сожалению, не будет скорым или легким. Украине нужен быстрый экономический рост - гораздо больше, чем в среднем на 3% в год, который мы наблюдали в довоенную эпоху", - подчеркнул он.

По словам представителя ВБ, простым способом понять это является "правило 70": чтобы рассчитать количество лет, необходимых стране для удвоения ВВП, нужно 70 разделить на годовые темпы роста. "Таким образом, при росте в 3% Украине потребуется 22 года, чтобы удвоить свою экономику. Но если Украина сможет добиться стабильного роста на уровне 7%, ей потребуется всего 10 лет", - пояснил Банерджи.