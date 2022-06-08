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Налоговая служба передала в казначейство заявки на возмещение НДС на 9,5 миллиарда, - нардеп
13:40 08.06.2022 |
Государственная налоговая служба передала в Госказначейство заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на 9,5 млрд грн.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.
"Налоговая служба приступила к процедуре возмещения НДС. К возмещению бизнеса за январь 2022 года в сроки, установленные законодательством, ГНС передала в казначейство заявки на сумму 9,56 млрд грн", - отметил он.
Он также напомнил, что по закону возмещение НДС за период февраль-май будет осуществляться после регистрации налоговых накладных за этот период. Срок регистрации продлится до 15 июля.
Как сообщалось, в мае Верховная Рада возобновила возмещение НДС экспортерам из госбюджета.
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